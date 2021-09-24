МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Обвинение "Газпрома" в недопоставках газа на европейский рынок абсурдны, в первом полугодии экспорт был близок к историческому максимуму, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев. Венгрия подпишет с "Газпромом" долгосрочный контракт

Он напомнил, что, согласно предварительным подсчетам, добыча газа "Газпрома" в январе-июле достигла 298,2 миллиарда кубометров, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом поставки газа компании за тот же период увеличились на 23,2%, а экспорт в дальнее зарубежье достиг 115,3 миллиарда кубометров.

"Поставки трубопроводного газа "Газпромом" происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей… Эти данные доказывают абсурдность обвинений ПАО "Газпром" в недопоставках", — пишет Комлев в своей статье в корпоративном издании "Газпрома".

В структуре европейского импорта газа значительно снизилась доля СПГ: с 41,5% за первое полугодие 2020 года до 31,0% за аналогичный период текущего года, отмечает Комлев. Это было обусловлено переориентацией потоков сжиженного газа из Европы в АТР и Латинскую Америку, уточняет он. В целом, поставки СПГ сократились на 15,9%, тогда как импорт трубопроводного газа, напротив, увеличился на 33,1%. Еврокомиссия задумалась о газовом кризисе

"Зависимость динамики цен на мировых рынках от перераспределения потоков СПГ между Европой и Азией — еще одно доказательство того, что основным дестабилизатором этих рынков служат гибкие поставки сжиженного природного газа", — подчеркнул топ-менеджер.

"Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд", — заявил Комлев.

Азия остается более привлекательным рынком для экспортеров газа, поскольку низкие цены в Европе делают поставки невыгодными, подытожил он.