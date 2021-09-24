БЕРЛИН, 24 сен — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNA) ФРГ одобрило включение польской нефтегазовой компании PGNiG в процесс сертификации оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, но без права вето. Об этом сообщил РИА Новости представитель немецкого регулятора. Украине советуют не ждать изменения политики ФРГ по "Северному потоку-2"

Агентство одобрило заявки на дополнение к процессу сертификации PGNiG SA и PST GmbH. Приглашенные стороны имеют право подавать комментарии, но не имеют право вето, отметили в BNA.

Ранее PGNiG заявила, что получила право участвовать в сертификации оператора "Северного потока-2". Компания намерена в ходе сертификации доказывать, что Nord Stream 2 AG не подходит в качестве независимого оператора газопровода.