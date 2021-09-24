МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", которую на парламентские выборы ведут Алиса Вайдель и Тино Крупалла, выступает за снятие западных санкций и запуск "Северного потока-2". Об этом сообщает РИА Новости один из лидеров национал-консервативного крыла партии Беатрикс фон Шторх. Британский министр — парламенту: Лондон поддерживает "Северный поток — 2"

На 26 сентября запланированы выборы в бундестаг ФРГ, а по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер.

Шторх подчеркнула, что интересы Германии заключаются в том, чтобы поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с США.

"Интенсивная торговля, интенсивный диалог — это всегда хорошо. Дипломатическое охлаждение и торговые ограничения — не в наших интересах. Считаем действия нынешнего правительства ФРГ в отношении России в последние годы неверными. Торговые санкции против России не приносят пользы, они наносят ущерб нам, поэтому мы против них. Мы также выступаем против вмешательства во внутренние дела России", — отметила она.

Политик сказала, что ее партия придерживается "очень четкой позиции" по газопроводу "Северный поток-2", о завершении строительства которого "Газпром" сообщил 10 сентября. Она объяснила, что этот газопровод "крайне важен для Германии, мы будем продолжать бороться за него". Вероятный преемник Меркель поддержал "Северный поток-2"

Вайдель и Крупалла, возглавляющие партийный список, представляют в партии национально-консервативное крыло. Эта партия, которая в немецких СМИ позиционируется как "правая и ультраправая", выступает за укрепление внутренней безопасности, ограничение числа мигрантов, депортацию нелегалов и усиление контроля на границах Германии.

Предвыборная кампания "Альтернативы для Германии" в этот раз проходила достаточно ровно. Изначально возникшая на волне противостояния "слишком левой" политике консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХCC) и требовавшая отставки Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ (неофициальным слоганом "Альтернативы для Германии" на выборах в бундестаг в 2017 году стала фраза "Меркель должна уйти") партия сегодня обращается к консервативно-либерально-патриотическому электорату. Деятельность партии крайне негативно освещается в немецких СМИ.

В "Альтернативе для Германии" заявляли о том, что во время избирательной кампании им по идеологическим причинам отказывали в аренде залов для предвыборных выступлений, уничтожали уличные агитационные материалы. Несмотря на поддержку протестов ковид-диссидентов, которые прошли в течение последних двух лет в Германии на фоне ограничительных мер, принятых правительством в борьбе с пандемией, резкого роста популярности у правых не наблюдалось. В партии полагают, что в этом виноват прерванный из-за медиа-блокады и ковид-ограничений диалог с избирателями.

Помимо этого, в "Альтернативе для Германии" отвергают ограничительные меры в связи с пандемией COVID, а также идею о причастности человека к изменению климата, предлагают немцам выйти из Парижского соглашения по климату, а также из ЕС и еврозоны. В партии указывают на то, что Германия остается крупнейшим плательщиком в Евросоюзе, при этом в ЕС игнорируют инициативы, замечания и призывы к реформам со стороны Берлина. Евроскептики выступают за укрепление национальных государств в Европе, однако допускают сохранение шенгенской зоны при условии ее реформирования и свободное передвижение в рамках Шенгена трудовых мигрантов из стран ЕС.

Хотя партия и признает США "ведущим союзником" для Германии, она также выступает и за улучшение отношений с Москвой, "разрядка отношений с Россией является предпосылкой для долгосрочного мира в Европе, в интересах Германии и Европы включить Россию в общую структуру политики безопасности", говорится в предвыборной программе. Правые выступают за отмену западных санкций против России и расширение экономического сотрудничества, возобновление регулярной работы Совета РФ-НАТО, за введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".