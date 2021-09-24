МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Любой исход предстоящих в эти выходные парламентских выборов в Германии вряд ли серьёзно повлияет на европейский газовый рынок, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство страны, а затем депутаты изберут нового федерального канцлера. И отношениям страны с Россией уделено место в предвыборной программе каждой партии, которая претендует на место в бундестаге.

"Исход выборов в Германии вряд ли как-то значимо повлияет на баланс спроса и предложения газа и в целом на ситуацию на рынке", — считает Маринченко.

Крайне высокие спотовые и форвардные цены на газ, отметил эксперт, отражают беспокойство участников рынка, что в случае холодной зимы на рынке может возникнуть дефицит. В "Газпроме" назвали абсурдом обвинения в недопоставках газа в Европу

Фактором, который может немного остудить цены в Европе, добавил Маринченко, мог бы стать запуск газопровода "Северный поток 2" и увеличение поставок из России. Но при этом прямой очевидной зависимости между исходом выборов и временем запуска трубопровода, в сертификации которого будет, в том числе, участвовать и польская сторона, также нет, заключил Маринченко.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов. В дальнейшем цены оказались подвержены некоторой коррекции, и сегодня торги открылись стабильным положением фьючерсов недалеко от вчерашних расчётных цен и цен закрытия (843 и 844 доллара).