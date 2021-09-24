МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Волатильность спотовых цен на газ в Европе связана не с эмоциональностью участников газового рынка или спекулянтами, а со структурой его строения, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев. В "Газпроме" назвали абсурдом обвинения в недопоставках газа в Европу

Он отмечает, что наблюдающаяся в Европе волатильность спотовых цен выглядит завышенной. К примеру, в сентябре по сравнению с ежедневными котировками контракта "год вперед" цена контракта "день вперед" была примерно на 200 долларов за 1 тысячу кубометров выше.

"Объяснение такой волатильности "коротких" форвардных контрактов заключено в уникальной архитектуре газового рынка. Им служит, на наш взгляд, его двухсегментная структура…. В одном, наиболее крупном по объему сегменте рынка поставки осуществляются по долгосрочным контрактам. В другом – на основе спотовых поставок. На европейском рынке доля спота в 2021 году составляет около 30%", — пишет Комлев в своей статье в корпоративном издании "Газпрома".

"Сегмент долгосрочных контрактов является сбалансированным по определению, поскольку номинации на объемы поставок исходят от покупателей, а они заказывают ровно столько газа, сколько им необходимо. Поскольку все существующие на региональном (страновом) рынке дисбалансы сконцентрированы в малом сегменте спотовых поставок, цены там гипертрофированно реагируют даже на небольшие (с точки зрения всего рынка) отклонения спроса от предложения", — объясняет Комлев. В Fitch рассказали, как выборы в ФРГ повлияют на стоимость газа

Он приводит в пример отрицательное отклонение уровня запасов газа в ПХГ Европы как показатель дефицита предложения на рынке. По сравнению со средним значением 2015–2020 годов с июня оно держится на уровне 14 миллиардов кубометров. От общего потребления Европой газа в первом полугодии в объеме 316 миллиардов кубов этот дефицит составляет лишь 4%, но для спотового рынка, который составил 95 миллиардов кубов, это уже ощутимые 14%.

"Поэтому неудивительно, что цены в спотовом сегменте спроса реагируют на такой дисбаланс… в сравнении с гипотетической ситуацией, когда бы при отсутствии долгосрочных контрактов равновесная цена отражала бы соотношение спроса и предложения для всего рынка. Этим и объясняется мультиплицирующий эффект дисбалансов спроса и предложения на цены в спотовом сегменте", — заключает Комлев.