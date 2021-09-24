КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост биржевых цен на газ в Европе произошел из-за действий "Газпрома", который якобы ведет "энергетическую войну" в стремлении ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2". В "Газпроме" назвали абсурдом обвинения в недопоставках газа в Европу

"То, что мы видим с ценами на европейских биржах, — это энергетическая война, которую "Газпром" начал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока 2". Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС", — сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу.

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а к 21 сентября выросла на 75%, приблизившись к рекордной отметке в 900 долларов. На торгах 15 сентября стоимость фьючерса в моменте подскакивала до исторического рекорда в 963,9 доллара за тысячу кубометров. В четверг, 23 сентября, расчетная цена составила 843 доллара.

"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей. "Газпром" объяснил волатильность цен на газ в Европе

Говорят об этом и в ФРГ — представитель министерства энергетики страны Сузанне Унград заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Пытается же увязать "Северный поток 2" со скачком цен на газ, кроме Украины, другой традиционный противник этого нового морского газопровода — Польша. Звучали заявления и из США — представитель госдепа Амос Хохштейн призывал Россию увеличить поставки газа в Европу через Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, указывал, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам, и "Газпром" остается самым надежным гарантом поставок. А источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости называл нонсенсом заявления о том, что Россия ради "Северного потока 2" якобы влияет на цены на газ.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.