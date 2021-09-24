БЕРЛИН, 24 сен — ПРАЙМ. Россия полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом, угрозы немецкой энергобезопасности нет. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон. Молдавия надеется продлить контракт с "Газпромом" на прежних условиях

"Мы наблюдаем рост цен на газ по <…> разным причинам и внимательно следим за ним… Безопасность энергопоставок в Германию остается высокой, существующий в Германии спрос полностью удовлетворяется, по нашей информации, существующие договорные обязательства полностью исполняется, также и российской стороной", — отметила Барон, отвечая на вопрос прессы о возможном давлении со стороны России на газовый рынок в ФРГ.

Она подчеркнула, что в Германии в настоящее время нет дефицита в поставках.

Барон также отметила, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией вокруг цен на газ, но не вмешивается в рыночный процесс закупки газа у России. Киев обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Европе

"Закупка газа — это рыночная задача. Правительство ФРГ не закупает газ и не имеет договоров о поставках газа с частными компаниями или с частными партнерами. Мы внимательно следим за ситуацией", — констатировала она, отвечая на вопрос, ведет ли правительство ФРГ переговоры с Россией о дополнительных закупках газа.

Представитель Минэкономики ФРГ добавила, что заполненность газохранилищ в ФРГ составляет почти 65%, это выше, чем в среднем в ЕС.

"Газохранилища сейчас, в настоящее время заполнены на 64,69%. Это меньше, чем в прошлом году, это правда. Но аналогичный уровень наблюдался в 2015 году… Я говорила, что в Германии у нас самые большие газохранилища в ЕС, мы занимаем четвертое место в международном сравнении. Это общий объем газа в 24,6 миллиарда кубометров, это очень большой объем", — отметила Барон.

Она подчеркнула, что этот объем газа в 16 раз превышает объемы в газохранилищах Великобритании. "Вопрос о запасах газа обсуждается на европейском уровне", резюмировала Барон.