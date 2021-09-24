МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Россия может столкнуться с осложнением экономических отношений с Германией, в частности по вопросу "Северного потока-2", в случае создания по итогам парламентских выборов в Германии Социал-демократической партией коалиции с партией "Зеленых" и "Левых". Об этом рассказал РИА Новости политолог, сопредседатель "Партии Роста" Сергей Станкевич.

Напомним, что парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство страны, а затем депутаты изберут нового федерального канцлера. PGNiG будет участвовать в сертификации Nord Stream 2 без права вето

Станкевич считает, что "выборы в Германии могут серьезно затронуть интересы России только в одном случае — если после вполне вероятной победы СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — ред.) ее лидер Олаф Щольц попытается создать левое правительство, пригласив в коалицию "Зеленых" и "Левых" (Линке)".

При таком варианте, рассуждает он, лидер партии "Зеленых" Анналена Бербок наверняка займет пост министра иностранных дел.

"А ее враждебность в отношении России в целом и газопровода "Северный поток-2" в частности хорошо известна. В этом случае Москву ждет период сложных отношений с Берлином. Впрочем, это будет только конфронтационная пауза, но не катастрофа", — объяснил Станкевич.

По мнению эксперта, "более благоприятным для России исходом стало бы сохранение у власти "большой коалиции" СДПГ и ХДС/ХСС (блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — ред.)".