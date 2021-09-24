МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Компания "Газпром" планирует довести количество газозаправочных станций по России до 1 тысячи в 2024 году, сообщил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

В пятницу в Белой Калитве Ростовской области компания открыла свою 20-ю в регионе автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.

По словам Зубкова, компания начала развитие газозаправочной инфраструктуры в России восемь лет назад, когда в стране было около 200 станций. В текущем году их количество составит уже 634.

"Мы ставим задачу довести количество заправок по России в 2024 году до 1 тысячи", — сказал Зубков, отметив, что речь идет о современных газозаправочных станциях, на каждой их которых в сутки могут заправиться до 500 автомобилей.

При этом, по его информации, стоимость такого топлива практически втрое дешевле бензина.

"Это реальная экономия средств, которые можно направлять на другие цели, в том числе социальные", — отметил он. Зубков поделился, что автопарк "Газпрома" насчитывает порядка 16 тысяч машин. За восемь лет 60% из них были переведены на метан, что дает ежегодную экономию на топливе в 1 миллиард рублей.

Кроме того, по его словам, это очень экологичный проект, сокращающий вредные выбросы в атмосферу.