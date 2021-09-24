МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Реализация проекта "Северный поток 2" выгодна Германии вне зависимости от того, кто придет к власти после выборов, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Немецкие евроскептики выступают за "Северный поток-2"

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 ноября. По итогам голосования будет сформировано правительство страны.

Андрей Климов считает, что газопровод "Северный поток-2" объективно необходим Германии, "кто бы ни сел у руля". Новое правительство ФРГ будет вынуждено продолжать тему газопровода, так как проект основан на обоюдном интересе, подчеркнул сенатор.

"Если кто-то, какой-то сумасшедший там все же добьется сворачивания проекта, то по Германии будет нанесен сокрушительный удар руками недальновидных представителей немецкого политического класса", — заключил он.