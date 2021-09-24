КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Опыт Польши в постепенном отказе от российского газа и диверсификации источников поставок открывает для Украины новые возможности, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон по итогам встречи с уполномоченным правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимським. Берлин заявил об исполнении "Газпромом" обязательств по поставкам газа

"Наши польские партнеры достигли значительного успеха в реализации плана постепенного отказа от российского газа и диверсификации источников газа. Уже построен один LNG-терминал и планируются еще два. На финальной стадии трубопровод Baltic Pipe, что позволит получать газ из Норвегии. Также завершено строительство интерконнекторов с балтийскими странами и со Словакией. Успешный опыт Польши открывает новые возможности и для Украины", — приводит слова Макогона сайт "Оператора ГТС Украины".

По его словам, Польша может хранить газ в украинских ПХГ (подземных хранилищах газа – ред.) для балансировки энергосистемы в моменты пиковых нагрузок. "Кроме того, диверсификация источников будет способствовать демонополизации газового рынка ЕС и, соответственно, установлению настоящей рыночной цены на голубое топливо в Европе", — уточнили в украинской компании.

Отмечается, что помимо этого стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и увеличение мощностей для поставки газа в Украину.