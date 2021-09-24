МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Плановая остановка экспортного газопровода "Северный поток" на техобслуживание в 2022 году пройдет с 12 по 20 июля, свидетельствуют данные графика ремонтов компании OPAL Gastransport GmbH — оператора газопровода Opal, принимающего газ из "Северного потока". Немецкие евроскептики выступают за "Северный поток-2"

Во время ремонта поставки по "Северному потоку" вестись не будут. При этом в 2021 году на работы по ежегодному техобслуживанию было отведено чуть больше времени — 10 дней.

"Северный поток" — магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.