МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Европейский союз разрабатывает секретный план "газовой войны" с Россией, чтобы "ЕС больше не был в заложниках у Москвы", пишет The Times.

Citigroup раскрыла роковой сценарий роста цен на газ

По данным издания, авторы секретного плана хотят, чтобы Европа не зависела от колебаний на международных энергетических рынках и от аппетитов по увеличению своей прибыли государств, добывающих газ. В этой "газовой войне" странам Евросоюза необходимо объединиться, пишет колумнист The Times.