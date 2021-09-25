МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Европейский союз разрабатывает секретный план "газовой войны" с Россией, чтобы "ЕС больше не был в заложниках у Москвы", пишет The Times.
По словам обозревателя газеты Бруно Уотерфилд, идею плана, который должен "противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости", предложила Испания. Испанская идея заключается в том, чтобы объединить покупательную способность стран ЕС и пополнить стратегические газовые запасы единым блоком. Европейские министры энергетики уже обдумывают ее.
По данным издания, авторы секретного плана хотят, чтобы Европа не зависела от колебаний на международных энергетических рынках и от аппетитов по увеличению своей прибыли государств, добывающих газ. В этой "газовой войне" странам Евросоюза необходимо объединиться, пишет колумнист The Times.
https://1prime.ru/gas/20210925/834800526.html
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