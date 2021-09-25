МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Из-за кризиса в энергетической сфере Украина может "не дожить" до следующего отопительного сезона, заявила депутат фракции Верховной рады от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер. Украина увидела новые возможности в отказе Польши от российского газа

Из-за непрофессионального управления сфера энергетики Украины сильно страдает и уже два года подряд летит в "там-тарарым", подчеркнула Буймистер в эфире телеканала "Наш".

Депутат Рады предрекла стране веерные отключения, а также "абсолютный упадок" всех энергосетей, из-за чего, по ее мнению, Украина не доживет до следующего отопительного сезона.

"Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", — сказала она.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к безопасному прохождению предстоящего отопительного сезона. По данным "Оператора ГТС Украины", план работ по подготовке к отопительному сезону выполнен на 98,2%, в ПХГ страны закачано более 18,7 миллиарда кубометров газа.