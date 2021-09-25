МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Заявления "некоторых германских политиков" о том, что Россия якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить поставки в Европу, "вызывают недоумение", заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Эксперт рассказал о судьбе "Северного потока-2" после выборов в Германии

Дипломат обратил внимание на высказывания немецких политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие Россию и "Газпром" в невыполнении своих обязательств по поставкам газа в Европу, искусственном ограничении поставок, завшении спотовых цен и стремлении "заморозить" европейцев предстоящей зимой.

Подобные обвинения не имеют ничего общего с реальным положением дел, они являются "откровенными фейками" и "примитивными антироссийскими вбросами", заявил Нечаев.

‍"Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел", — говорится в комментарии посла для германского информационного агентства "RND". Поставщик газа в ФРГ разорвал контракты с клиентами на фоне высоких цен

Россия в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам газа на европейский рынок, "Газпром" строго соблюдает все договоренности, подчеркнул дипломат.

"Поставки сырья никогда не использовались Москвой как "энергетическое оружие" или "инструмент давления", — сказал он.

Нечаев заявил, что "Газпром" не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов. При этом цена поставок не зависит от конъюнктурных колебаний.

Нечаев пояснил, что сегодня все определяет рынок. В силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить поставки газа с европейского рынка в Азию, где цены выше. "… некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?", — сказал он.