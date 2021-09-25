МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Стоимость газа на фьючерсном рынке европы находится на рекордно высоком уровне. Однако скачок цен на "голубое топливо" почти не отразился на жизни европейцев, пишет "Газета.Ru". Британия готовится к любому сценарию с ценами на газ

Хотя многие эксперты считают, что ценовые рекорды на газовом рынке могут повлиять на жизнь европейских граждан и их оплату коммунальных платежей, выяснилось, что проблема не такая уж и серьезная: многие не пользуются газом в быту, греются от электричества и поэтому даже не задумывались, что газовый кризис ударит по их семейному бюджету, пишет издание.

Последствия газового кризиса могут стать ощутимее, когда наступят холода, считает жительница Лондона Инна. Однако благодаря контракту, фиксирующему размер коммунальных платежей, ее семья пока не столкнется с резким ростом цен.

"Лично нашу семью проблема пока не коснется, потому что мы зафиксировали цены в контракте на несколько лет вперед. Но чем только ни шутит рынок. Бывало, что и не на такие контракты он плевал", — заявила она.

Девушка также обратила внимание на то, что в Европе начинают отказываться от некоторых традиционных источников энергии, в то время как "зеленая" энергетика пока не способна обеспечить потребности населения.

Татьяна из Дублина рассказала, что в Ирландии цены растут каждый год: контракт, в котором прописывается размер платежей, заключается ежегодно. "Но ничего кардинального", — отметила она. Ни о каких серьезных изменениях она пока не слышала.

Марьяна из Загреба (Хорватия) также видит общую тенденцию повышения цен на электричество и воду. Расход газа в ее доме невелик: газовый балон, установленный в мае 2021 года, израсходован лишь на треть. Для нагревания воды девушка установила бойлер. "Так что покупать газ в этом году я не спешу", — рассказала она.

"Ситуация с отоплением зимой решается просто: в доме есть небольшой камин, и дрова намного дешевле, чем газ", — добавила Марьяна. Тотальный ущерб: по кому ударит рост газовых цен в Европе

Проживающая в Швейцарии Арина не боится роста цен на газ, потому что вместо "голубого топлива" использует электричество.

"Насколько мне известно, все наши знакомые тоже используют электричество вместо газа, поэтому повышение стоимости газа на бирже никак не отражается на нашей жизни", — поделилась девушка.

Даниэль, живущий последние годы недалеко от Ниццы, рассказал, что во Франции для отопления помимо газа используют мазут и электричество. "Если говорить об арендной плате, то она не увеличилась. За электричество, воду и газ мы платим ежеквартально. Никаких особых проблем я не наблюдаю. Главное — оплачивать счета вовремя", — рассказал молодой человек.

В Швеции газ не используется в быту, а котельные применяют в качестве топлива мусор или электричество, рассказал житель Стокгольма Луис. "Так что здесь ничего не меняется", — отметил он. Эксперт назвал последствия роста цен на газ для европейцев

Две опрошенные изданием жительницы Германии также не видят проблем, связанных с ростом цен на газ. По словам одной из них, в ФРГ цены могут даже снизиться, поскольку Германия начнет импортировать газ из России.

"В Германии мы вообще этого не чувствуем. И до этого Германия закупала газ в Америке, но он был очень дорогим. При этом государство само доплачивало, чтобы у немцев были нормальные цены на газ. А так как Россия сейчас дает свой газ, а это намного дешевле, то получается, что цены у нас еще и понизятся", — сказала девушка.

"Я лично не ощущаю (изменений — ред.), потому что у нас отопление на солярке и плита электрическая. На работе у меня электричество везде", — рассказала другая жительница Германии.

Стоимость фьючерса на газ на торгах 15 сентября установила исторический максимум, превысив рекордные 960 долларов за тысячу кубометров. Таким образом стоимость газа за один торговый день выросла более чем на 20%. По мнению экспертов, цена газа в Европе растет ускоренными темпами из-за погодных условий, начала отопительного сезона, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и неопределенности с запуском газопровода "Северный поток — 2".