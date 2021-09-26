МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "Северный поток-2" может не заработать из-за действий партии "Зеленых", сказал в беседе с "Лента.ру" сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.
"То, что "зеленые" будут всячески пытаться торпедировать "Северный поток-2", не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет первый газ", — поделился Хрупалла.
Собеседник издания считает, что "зеленые" могут "обнаружить рядом с трубопроводом семейство редких ящериц", и это послужит поводом помешать запуску газопровода, чтобы якобы защитить животных.