МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "Северный поток-2" может не заработать из-за действий партии "Зеленых", сказал в беседе с "Лента.ру" сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

Эксперт назвал Украину энергетическим банкротом

Собеседник издания считает, что "зеленые" могут "обнаружить рядом с трубопроводом семейство редких ящериц", и это послужит поводом помешать запуску газопровода, чтобы якобы защитить животных.