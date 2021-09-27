МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ после открытия биржевых торгов в Европе дорожают на 1% от расчётной цены пятницы, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. ФАС рекомендует "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже

Так, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 853 доллара за тысячу кубометров, а по данным на 9.31 мск увеличивается на 0,9%, до 857 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 865 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 849,8 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.