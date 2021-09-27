МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Позитивное влияние на акции оказывает цена на газ, отмечают аналитики «Финама». На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в ноябре дорожают на 3%. Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 1%

Также с утра стало известно, что ФАС рекомендует "Газпрому" увеличить объёмы реализации природного газа на бирже. Объём неудовлетворенного спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 миллиарда кубометров, сообщили в ведомстве. До конца 3 квартала и в 4 квартале рекомендации предусматривают реализацию на биржевых торгах газа в объёме не менее 3,5 миллиона кубометров на каждом из двух балансовых пунктов с применением инструмента продажи "на сутки вперед". В 4 квартале с применением инструмента "на месяц вперед" — в объеме не менее 1 миллиарда кубометров.