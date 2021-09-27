МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Кабмин Украины уволил трех оставшихся членов набсовета компании "Нафтогаз Украины", получив право выполнять функции набсовета до назначения нового состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "РБК-Украина".

Последнее ранее проинформировало о том, что трое из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" подали в отставку из-за отсутствия консенсуса в вопросе увольнения главы компании Юрия Витренко. После этого в набсовете компании остались работать трое членов из шести. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин до конца ноября проведет конкурс для отбора новых членов набсовета.

В сообщении агентства говорится о том, что "кабмин собрался, уволил трех членов набсовета от государства, таким образом получив право выполнять функции набсовета".

Согласно информации "РБК-Украина", кабмин обновил состав членов правления "Нафтогаза" следующим образом: правительство назначило членом правления Маврикия Калугина, советника главы правления по вопросам добычи газа, Владислава Воловика, советника главы правления, Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз", и Романа Чумака, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" — начальника казначейского департамента. "Нафтогаз": "Северный поток-2" может не решить газовый кризис в ЕС

Кабинет министров Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам прошлого года и назначил на этот пост Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаза" в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.

Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность ситуацией с работой наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" и призвали правительство решить вопрос с набсоветом как можно скорее.