МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на газ на фьючерсном рынке Европы растут на 5%, приближаясь к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Эксперты оценили влияние газа на акции

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 853 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалсь и в 11.24 мск чуть превысила 890 долларов. Максимум торгового дня понедельника составил 895,3 доллара за тысячу кубометров (выше расчетной цены пятницы на 5,4%).

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 865 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 849,8 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.