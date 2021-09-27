Объем продаж газа на бирже на суточных торгах подскочил после рекомендаций ФАС "Газпрому"
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Объем продаж газа на суточных торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко вырос, восстановившись до нормальных значений, после рекомендаций со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России "Газпрому" увеличить объемы биржевой реализации газа, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным СПбМТСБ, объем газа, проданного с поставкой на 28 сентября, превысил 13 миллионов кубометров, тогда как в предыдущий день торгов, 24 сентября, он составлял лишь 0,5 миллиона кубометров.
"Газпром" ограничил продажу газа на суточных торгах на СПбМТСБ в начале августа в связи с аварией на заводе в Уренгое. До аварии объем торгов несколько превышал 13 миллионов кубометров.
ФАС ранее в понедельник сообщила, что направила в адрес "Газпрома" рекомендации увеличить объем реализации природного газа на биржевых торгах.
Объём неудовлетворенного спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 миллиарда кубометров, указали в ведомстве. Когда компания с 9 августа прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, это привело к сокращению объема продаж, а отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен, добавили в ФАС.
"Газпром", согласно статистике, реализовал на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году — 11 миллиардов, в 2020 году — 12,1 миллиарда, а за январь-август текущего года — 3,6 миллиарда кубометров газа.
https://1prime.ru/gas/20210927/834810109.html