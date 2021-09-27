МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Объем продаж газа на суточных торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко вырос, восстановившись до нормальных значений, после рекомендаций со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России "Газпрому" увеличить объемы биржевой реализации газа, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в Европе торгуются около $900 за тысячу кубометров

Согласно данным СПбМТСБ, объем газа, проданного с поставкой на 28 сентября, превысил 13 миллионов кубометров, тогда как в предыдущий день торгов, 24 сентября, он составлял лишь 0,5 миллиона кубометров.

"Газпром" ограничил продажу газа на суточных торгах на СПбМТСБ в начале августа в связи с аварией на заводе в Уренгое. До аварии объем торгов несколько превышал 13 миллионов кубометров.

ФАС ранее в понедельник сообщила, что направила в адрес "Газпрома" рекомендации увеличить объем реализации природного газа на биржевых торгах.

Объём неудовлетворенного спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 миллиарда кубометров, указали в ведомстве. Когда компания с 9 августа прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, это привело к сокращению объема продаж, а отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен, добавили в ФАС.

"Газпром", согласно статистике, реализовал на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году — 11 миллиардов, в 2020 году — 12,1 миллиарда, а за январь-август текущего года — 3,6 миллиарда кубометров газа.