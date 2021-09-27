БЕРЛИН, 27 сен — ПРАЙМ. Кандидат на пост канцлера Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о "Северном потоке-2" на пресс-конференции в Берлине, подчеркнул, что всем сторонам необходимо взять на себя гарантии в связи с запуском газопровода, а Украина должна сохранить роль транзитера российского газа в Европу. В Германии огласили итоги выборов в бундестаг

"Что касается вопроса о данном газопроводе, строительство которого завершено, то речь идет о том, чтобы сейчас все позаботились о том, чтобы гарантии, связанные с эксплуатацией, были приняты. К этим гарантиям относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России", — сказал Шольц.

Он отметил, что Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны и "на них можно было положиться".

Газопровод от российского побережья через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил о завершении строительства "Северного потока-2".

В РФ отмечали, что договор о транзите газа через Украину останется в силе до конца его действия, и даже после его завершения Москва не планирует отказываться от украинского транзита.

В оппозиции проекту "Северный поток-2" находятся США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские государства. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить политизировать "Северный поток-2", так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.