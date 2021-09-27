МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Рекордное высокие цены на газ в европейских странах оказывают влияние и на стоимости электричества. Это может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet.

Консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинд считает, что основной причиной нынешних проблем стало сокращение поставок газа со стороны России. Он сказал, что забронированный Москвой объем транзитных мощностей на октябрь "необычайно мал". Он также подчеркнул, что еще больше усугубляет положение дел задержка запуска "Северного потока-2". Эксперт дал прогноз по ценам на нефть до конца года

Эстерлинд также добавил, что основными проблемами европейской энергетики стали зависимость от погоды, учитывая распространенность ветряных и гидроэлектростанций. "Важную роль сыграло и снижение поставок газа из США, так как весомую долю скупила, в частности, Бразилия. Представители шведского оператора электросети Svenska Kraftnät пока не фиксировали проблем с электричеством, однако его стоимость тоже выросла на фоне подорожания газа", — отметил он.

Консультант по энергетическому рынку уверен, что если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой. <…> Мы все ближе и ближе подходим к краю", — заявил эксперт. Он предположил, что случае крайнего дефицита страны могут прибегнуть к даже к локальному отключению электричества.

Напомним, что цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября она подскакивала до исторического рекорда — выше 960 долларов за тысячу кубометров.