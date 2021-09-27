КИЕВ, 27 сен — ПРАЙМ. Украина разочарована решением Венгрии подписать новый длительный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход себя и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям, говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины. Лидер победившей на выборах в ФРГ партии высказался о "Северном потоке-2"

"Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины… С грустью отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украино-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", — говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

В Киеве считают это решение политическим и экономически необоснованным, а также принятым "в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям".

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового соглашения на поставку газа. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение следующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через территорию Сербии и 1 миллиард — через Австрию. Объем продаж газа на бирже подскочил на суточных торгах

В МИД Украины также заявили, что на 29-30 сентября в Будапеште было запланировано пятое заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. После решения Венгрии по газу Киев инициировал перенос заседания.

"Венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия. Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", — добавили в МИД.

Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины, также заявило министерство иностранных дел Украины.

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", — говорится в заявлении МИД.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии появилась в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.