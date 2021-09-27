БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Украина нуждается в долгосрочном контракте на транзит газа из России в Европу, без него страна не может позволить себе обслуживать собственную газотранспортную систему, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. В Киеве пригрозили прекратить транзит газа в Венгрию через Украину

"Нам нужен долгосрочные контракт, который покроет наши операционные нужды", — отметил он на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC.

Макогон подчеркнул, что обслуживание ГТС забирает большой объем средств, это огромная инфраструктура и тысячи работников. Поэтому Украине будет трудно поддерживать ее "без значительных обязательств на долгосрочную перспективу", сказал он.