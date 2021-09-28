МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника достигла исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги вторника на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров и уже через несколько минут превысила отметку в 1000 долларов, достигая максимума почти в 1030 долларов за тысячу кубометров в 10.10 мск.
https://1prime.ru/gas/20210928/834816172.html
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