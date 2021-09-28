МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника достигла исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Эксперт предупредил о серьезности ситуации на европейском рынке газа

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги вторника на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров и уже через несколько минут превысила отметку в 1000 долларов, достигая максимума почти в 1030 долларов за тысячу кубометров в 10.10 мск.