МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на природный газ в США уверенно растет во вторник, достигая максимального значения с начала 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Цена на газ в Европе перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 10.10 мск цена ноябрьского фьючерса на природный газ в США растёт на 4,9%, до 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). А ранее в ходе торгов вторника показатель подскакивал до 6,3 доллара, что является максимальным значением с февраля 2014 года.

Как отмечает агентство Блумберг, цены на газ стремительно растут во всем мире, а низкие запасы в Европе и Азии вызывают опасения по поводу его нехватки по мере приближения зимы.

"Поскольку в ближайшие несколько месяцев не ожидается значительного увеличения добычи, а экспортные предприятия работают почти на полную мощность из-за высокого спроса в Европе и Азии, ощущение дефицита может легко стать реальностью, если будет холодный декабрь", — приводит агентство мнение старшего вице-президента Bok Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).

Тем временем стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника достигла нового исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.