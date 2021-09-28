МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа" во вторник сократился более чем в два раза по отношению к уровню понедельника, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Цена на газ в Европе перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров

В частности, за период с 9.00 до 10.00 мск объем прокачки составил 1,45 миллиона кубометров в час, в то время как в понедельник в среднем прокачка составила около 3,4 миллиона кубометров и до того держалась на данном уровне несколько дней.

При этом нынешние показатели прокачки несколько превышают объем мощностей, забронированный "Газпромом" на октябрь для транзита через территорию Польши по этому газопроводу.

Газопровод "Ямал — Европа" длиной более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в течение года. Польским участком газопровода протяженностью 683 километра владеет EuRoPol Gaz, управление им осущетслвяет газотранспортный оператор Gaz-System.