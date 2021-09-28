МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ на европейском рынке могут оставаться волатильными до конца зимы, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена на газ в Европе перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов понедельника расчетная цена превысила рекордные 925 долларов. При этом уже сегодня стоимость фьючерсов на газ на торгах превысила 1040 долларов за тысячу кубометров.

"Отопительный сезон и зима все ближе, газохранилища в Европе по-прежнему недостаточно заполнены, конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями за СПГ продолжается, а предложение со стороны крупнейших поставщиков, в том числе "Газпрома", недостаточно, чтобы полностью обеспечить спрос. Покупатели газа… опасаются физического недостатка топлива зимой и даже в условиях сверхвысоких цен пытаются закупать газ впрок. Все это становится причиной сильный волатильности на рынке, которая может сохраниться до конца зимы", — отметил эксперт.

При этом Маринченко подчеркнул, что ничего явно нового на рынке за последние несколько дней не произошло.

Ранее в сентябре он отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток-2". Цены, объяснял эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.