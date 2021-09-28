"Газпром" прокомментировал снижение поставок по "Ямал-Европе"
"Газпром": снижение поставок газа по "Ямал-Европе" временное, все заявки исполняются
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании.
Как следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу "Ямал — Европа" во вторник упала более чем в два раза по отношению к уровню предыдущих газовых суток.
"Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", — пояснили в "Газпроме" снижение поставок по газопроводу "Ямал-Европа".
Газопровод "Ямал — Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
https://1prime.ru/gas/20210928/834817572.html
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