МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром" выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное, заявили в компании. Fitch: волатильность цен на газ в Европе может сохраниться до конца зимы

Как следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу "Ямал — Европа" во вторник упала более чем в два раза по отношению к уровню предыдущих газовых суток.

"Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", — пояснили в "Газпроме" снижение поставок по газопроводу "Ямал-Европа".

Газопровод "Ямал — Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.