МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин подтвержал готовность России продолжить поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. Песков назвал Россию "абсолютным гарантом энергобезопасности Европы"

Ранее украинский МИД заявил, что Украина разочарована долгосрочным контрактом между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход своей территории и считает, что он несет вред двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа не через территорию Украины. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с российской компанией "Газпром", на аналогичный шаг пошел МИД Украины, вызвав посла Венгрии.

"Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия", — сказал Песков журналистам.

Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый договор о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Согласно документу, 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.