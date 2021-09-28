МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" на ближайших сессиях своей электронной торговой платформы (ЭТП) не выставил предложения о продажах газа в Европу с поставкой в 2022 году, следует из опубликованного компанией календаря торгов. "Газпром" прокомментировал снижение поставок по "Ямал-Европе"

ЭТП для "Газпрома" — это дополнительный инструмент продажи газа в Европу, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. Первая торговая сессия на ЭТП состоялась 20 сентября 2018 года. В 2019 году "Газпром экспорт" реализовал через платформу 14,9 миллиарда кубометров газа, в 2020 году — 27,2 миллиарда кубометров.

Согласно опубликованному графику, "Газпром экспорт" на сессиях с 27 сентября по 1 октября выставил предложения о поставке газа в Европу только в 2023 году, тогда как ранее весь сентябрь компания также предлагала поставки на зиму 2022/2023.

Кроме того, в начале сентября компания выставляла предложения о поставках газа в третьем квартале 2022 года. Впрочем, практически весь месяц фактические сделки на ЭТП были осуществлены в основном по поставкам газа в 2023 году.

Источник РИА Новости на рынке сообщил, что отсутствие предложений в графике торгов на ЭТП о продажах газа в Европу с поставкой в 2022 году не означает их полного прекращения, они вполне могут снова появиться на будущих торговых сессиях. На Украине дали совет Венгрии на фоне контракта с "Газпромом"

В конце августа агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром экспорт" ограничил продажи газа на своей электронной платформе с поставкой в 2022 году после того, как суд ФРГ подтвердил позицию немецкого регулятора о том, что "Северный поток 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. В то же время, два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылалось агентство, заявляли, что связи между этими событиями нет.

Дефицит предложения газа на рынке Европы продолжает подталкивать цены на "голубое топливо" к рекордным значениям. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов понедельника он превысил рекордные 925 долларов. При этом уже во вторник стоимость фьючерсов на газ на торгах впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.