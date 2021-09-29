МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Граждане страны подали уже более 350 тысяч заявок на бесплатное подключение домовладений к газораспределительным сетям в рамках программы догазификации, инициированной правительством РФ, сообщил "Газпром". Фьючерсы на газ в Европе после вчерашнего скачка торгуются ниже $1000

"В настоящее время "Газпром" и субъекты РФ продолжают сбор заявок потребителей на подключение к газу в уже газифицированных населенных пунктах. Общее количество поступивших на данный момент заявок в целом по России – более 350 тысяч", — говорится в сообщении компании.

"Газпром" напоминает, что подать заявку на подключение потребитель может по нескольким каналам — например, в клиентских центрах компаний группы "Газпром межрегионгаз" и в многофункциональных центрах, через федеральный или региональные порталы госуслуг и на специализированном сайте единого оператора газификации РФ.

На основе заявок потребителей, предложений единого и регионального операторов газификации, технических возможностей газотранспортной инфраструктуры и других параметров субъекты РФ сформировали сводный и завершают пообъектные планы-графики догазификации, а правительство РФ рекомендовало субъектам РФ утвердить эти документы до 1 октября, добавляет "Газпром". Что получит Россия от рекордных цен на газ и нефть

"Газпром" при этом с начала года построил 78 газопроводов протяженностью около 1,4 тысячи километров и создал условия для газификации домовладений и квартир, а также котельных в 156 населенных пунктах, подводит компания промежуточные итоги года.

Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.