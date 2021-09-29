ICE Futures: цена фьючерсов на газ в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе после вчерашней коррекции от рекорда вновь превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила примерно 955 долларов, затем незначительно скорректировалась, после чего выросла до 1000 долларов, а к 10.25 мск достигла отметки в 1024 доллара за тысячу кубометров, что на 6,7% выше расчетной цены вторника.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 960 долларов. При этом цены на газ на торгах 28 сентября превышали рекордные 1040 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.
Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2". Цены, объяснял эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.
https://1prime.ru/gas/20210929/834822724.html