МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе после вчерашней коррекции от рекорда вновь превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Что получит Россия от рекордных цен на газ и нефть

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила примерно 955 долларов, затем незначительно скорректировалась, после чего выросла до 1000 долларов, а к 10.25 мск достигла отметки в 1024 доллара за тысячу кубометров, что на 6,7% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 960 долларов. При этом цены на газ на торгах 28 сентября превышали рекордные 1040 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2". Цены, объяснял эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.