БЕРЛИН, 29 сен — ПРАЙМ. Запасы в газохранилищах ФРГ повысились почти до 67%, поставки по договорам, в том числе с российской стороны, выполняются, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики Германии Беате Барон. Цена фьючерсов на газ в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров

"Безопасность энергообеспечения в ФРГ остается высокой. Запасы в хранилищах составляют на этой неделе почти 67%. Это медленное увеличение по сравнению с прошлой неделей, но оно происходит. По нашей информации, все условия договоров… выполняются, также и с российской стороны", — заявила Барон.