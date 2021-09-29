Запасы в газохранилищах ФРГ повысились почти до 67%
Запасы в немецких газохранилищах повысились почти до 67%, все поставки выполняются
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БЕРЛИН, 29 сен — ПРАЙМ. Запасы в газохранилищах ФРГ повысились почти до 67%, поставки по договорам, в том числе с российской стороны, выполняются, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики Германии Беате Барон.
"Безопасность энергообеспечения в ФРГ остается высокой. Запасы в хранилищах составляют на этой неделе почти 67%. Это медленное увеличение по сравнению с прошлой неделей, но оно происходит. По нашей информации, все условия договоров… выполняются, также и с российской стороны", — заявила Барон.
https://1prime.ru/gas/20210929/834823757.html
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