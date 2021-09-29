МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ралли на рынке сжиженного природного газа подталкивает Азию переводить электрогенерацию с газа на нефть, спрос на которую может увеличиться на 400 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два квартала, считают эксперты Rystad Energy. Экономике США обещают газовый "сюрприз" этой зимой

"Жесткое углеродное регулирование и операционные особенности в Европе ограничивают ее способность сжигать нефть на предприятиях по произвозводству электроэнергии, но Азия обладает в этом отношении большей гибкостью. Если разрыв в ценах на СПГ и нефть останется большим, то спрос на нефть в Азии в ближайшие два квартала вырастет в среднем на 400 тысяч баррелей в сутки", — сообщается в обзоре аналитической компании.

По оценке Rystad Energy, генерирующие мощности в Азии, работающие на базе жидкого топлива, за последние 10 лет сократились, однако все равно оцениваются в примерно 100 ГВт или около 2,6% от общего объема мощностей. Главым образом, речь идет о Японии, Тайване, Индонезии, Бангладеш и Пакистане. При этом львиная доля роста спроса, как ожидается, придется на Японию — около 300 тысяч баррелей в сутки.

"Текущее потребление нефти в Азии в секторе электрогенерации составляет около 900 тысяч баррелей в сутки, то есть свободные мощности оцениваются в чуть более 550 тысяч баррелей в сутки", — отмечают эксперты. Запасы в газохранилищах ФРГ повысились почти до 67%

Рост спроса на нефть на 400 тысяч баррелей в сутки является значительным не только для Азии, но и в целом для мирового рынка, полагают в аналитической компании. Такая ситуация может оказать дополнительную поддержку высоким ценам на нефть, которые ранее в сентябре превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с 2018 года.

По мнению Rystad Energy, цены на СПГ в Азии этой зимой будут значительно выше 20 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, более 700 долларов за 1 тысячу кубометров). По состоянию на 28 сентября индекс S&P Global Platts JKM, индикатор цен на газ в Азии, достигал 32,229 доллара за MMBtu (около 1180 долларов за тысячу кубов).

Ранее в сентябре министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что спрос на нефть, вероятно, вырастет, поскольку нехватка природного газа на рынке Европы вынуждает потребителей обращаться к альтернативным энергоносителям. Его мнение разделил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии NNPC Меле Кьяри – по его оценке, ситуация на рынке газа может увеличить потребность в нефти на 1 миллион баррелей в день.