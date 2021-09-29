Цена фьючерсов на газ в Европе закрылась на уровне выше $1057,3 за тысячу кубометров
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе четвертый торговый день подряд завершают торги в плюсе, в среду закрылись на уровне выше 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги среды на уровне примерно 955 долларов, в течение дня демонстрировала устойчивый рост, превышая рекордные 1060 долларов, и к завершению торгов незначительно снизилась — до 1057,3 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 10% выше расчетной цены вторника.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 960 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/gas/20210929/834828833.html