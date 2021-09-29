МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе четвертый торговый день подряд завершают торги в плюсе, в среду закрылись на уровне выше 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Европу предупредили о последствиях рекородного роста цен на газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги среды на уровне примерно 955 долларов, в течение дня демонстрировала устойчивый рост, превышая рекордные 1060 долларов, и к завершению торгов незначительно снизилась — до 1057,3 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 10% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 960 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.