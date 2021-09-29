Эксперты: ЕС не сможет препятствовать поставкам газа из РФ в Венгрию по новому контракту
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Венгрия поступила разумно, заключив долгосрочный контракт на поставки газа из России, у Евросоюза нет причин препятствовать его реализации, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari) назвал "превосходным" решение Венгрии обеспечить себя поставкам газа из РФ на 15 лет "по хорошей фиксированной цене".
Отвечая на вопрос, готов ли ЕС препятствовать поставкам этого топлива, эксперт сказал: "Никогда. Решение Венгрии вызывает некоторые волнения, оно не понравилось украинскому правительству. Это понятно, поскольку газ "Газпрома" будет проходить через Австрию и Сербию, но у ЕС нет абсолютно никаких оснований выступать против решения Будапешта".
Не ждет этого и бывший глава Brussels Stock Exchange и руководитель кабинета министра финансов Бельгии, ныне преподаватель университета ULB Бруно Колман (Bruno Colmant). Исходя из слов эксперта, у ЕС нет для этого весомых аргументов.
"Похоже, что Австрия уже согласилась на транзит газа "Газпрома" в Венгрию. Брюссель не захочет противодействовать Вене", — добавил он.
Колман считает, что на фоне нынешнего энергетического кризиса, а также с учетом, к примеру, ожидающегося закрытия АЭС в нескольких европейских странах, в ЕС будет все больше развиваться "изоляционизм" в энергетической политике.
"Вскоре мы увидим появление энергетического национализма государств союза, которые захотят обеспечить свои потребности в энергии по разумной цене и на длительный период. Это нормально, что Венгрия с известными националистическими позициями (премьера страны) Виктора Орбана и (партии) "Фидес" лидирует в этой эволюции", — добавил Колман.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через Сербию и Австрию.
Как заявили РИА Новости в Еврокомиссии, власти Венгрии должны оценить влияние этого контракта на безопасность энергоснабжения и показать ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, если у нее будут подозрения, что он угрожает энергоснабжению региона или Евросоюза в целом.
Премьер Орбан в среду заявил, что Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать.
https://1prime.ru/gas/20210929/834829190.html