МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Венгрия поступила разумно, заключив долгосрочный контракт на поставки газа из России, у Евросоюза нет причин препятствовать его реализации, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari) назвал "превосходным" решение Венгрии обеспечить себя поставкам газа из РФ на 15 лет "по хорошей фиксированной цене". Европу предупредили о последствиях рекородного роста цен на газ

Отвечая на вопрос, готов ли ЕС препятствовать поставкам этого топлива, эксперт сказал: "Никогда. Решение Венгрии вызывает некоторые волнения, оно не понравилось украинскому правительству. Это понятно, поскольку газ "Газпрома" будет проходить через Австрию и Сербию, но у ЕС нет абсолютно никаких оснований выступать против решения Будапешта".

Не ждет этого и бывший глава Brussels Stock Exchange и руководитель кабинета министра финансов Бельгии, ныне преподаватель университета ULB Бруно Колман (Bruno Colmant). Исходя из слов эксперта, у ЕС нет для этого весомых аргументов.

"Похоже, что Австрия уже согласилась на транзит газа "Газпрома" в Венгрию. Брюссель не захочет противодействовать Вене", — добавил он.

Колман считает, что на фоне нынешнего энергетического кризиса, а также с учетом, к примеру, ожидающегося закрытия АЭС в нескольких европейских странах, в ЕС будет все больше развиваться "изоляционизм" в энергетической политике.

"Вскоре мы увидим появление энергетического национализма государств союза, которые захотят обеспечить свои потребности в энергии по разумной цене и на длительный период. Это нормально, что Венгрия с известными националистическими позициями (премьера страны) Виктора Орбана и (партии) "Фидес" лидирует в этой эволюции", — добавил Колман.

Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через Сербию и Австрию.

Как заявили РИА Новости в Еврокомиссии, власти Венгрии должны оценить влияние этого контракта на безопасность энергоснабжения и показать ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, если у нее будут подозрения, что он угрожает энергоснабжению региона или Евросоюза в целом.

Премьер Орбан в среду заявил, что Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать.