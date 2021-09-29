Эксперт Симонов: Киев зимой может устроить провокацию с транзитом газа в ЕС
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Нервная и крайне политизированная реакция Киева на контракт "Газпрома" и Венгрии о поставках газа делает весьма вероятной провокацию с поставками газа по украинскому маршруту в ЕС предстоящей зимой, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
По его словам, "многие подзабыли ситуацию 2009 года", когда Украина перекрыла возможность поставки газа в Европу, и возник серьезный газовый кризис.
"И, кстати, я бы обратил внимание на заявление Украины, что если она обидится, то она вообще прекратит поставки в Венгрию и перекроет трубу… Меня лично это очень пугает, потому что сейчас Украина находится на грани серьезной истерики – понятно почему: потому что "Северный поток 2" достроен, потребность в Украине как транзитере после окончания контракта будет крайне минимальна при сохранении нынешних трендов на газовом рынке ЕС. Я совершенно не удивлюсь, если будет устроена какая-то провокация или гадость этой зимой, потому что Украине сейчас нужно показать, что Россия является опасным ненадежным поставщиком", — сказал Симонов в эфире канала "Россия 1".
Контракт заключен между хозяйствующими субъектами России и Венгрии, а не между странами, напомнил эксперт. Кроме того, поставки газа в относительно небольшом объеме (до 4,5 миллиардов кубометров в год) в Венгрию по новому маршруту не отменяют контракта "Газпрома" с оператором ГТС Украины до 2024 года, подчеркнул он.
Реакция Киева на соглашение крайне политизирована, считает Симонов. Он также отметил парадоксальную позицию Киева по транзиту российского газа.
"Самый главный парадокс состоит в том, что (Украина) считает, что находится в состоянии войны с Россией, но при этом она постоянно требует, чтобы Россия продолжала транзит газа через ее территорию. Это очень сложно объяснимая конструкция", — сказал Симонов.
"Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.
Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
https://1prime.ru/gas/20210929/834829279.html