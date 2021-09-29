МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Нервная и крайне политизированная реакция Киева на контракт "Газпрома" и Венгрии о поставках газа делает весьма вероятной провокацию с поставками газа по украинскому маршруту в ЕС предстоящей зимой, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Минэнерго оценило запрет Украины на импорт электричества из России

По его словам, "многие подзабыли ситуацию 2009 года", когда Украина перекрыла возможность поставки газа в Европу, и возник серьезный газовый кризис.

"И, кстати, я бы обратил внимание на заявление Украины, что если она обидится, то она вообще прекратит поставки в Венгрию и перекроет трубу… Меня лично это очень пугает, потому что сейчас Украина находится на грани серьезной истерики – понятно почему: потому что "Северный поток 2" достроен, потребность в Украине как транзитере после окончания контракта будет крайне минимальна при сохранении нынешних трендов на газовом рынке ЕС. Я совершенно не удивлюсь, если будет устроена какая-то провокация или гадость этой зимой, потому что Украине сейчас нужно показать, что Россия является опасным ненадежным поставщиком", — сказал Симонов в эфире канала "Россия 1".

Контракт заключен между хозяйствующими субъектами России и Венгрии, а не между странами, напомнил эксперт. Кроме того, поставки газа в относительно небольшом объеме (до 4,5 миллиардов кубометров в год) в Венгрию по новому маршруту не отменяют контракта "Газпрома" с оператором ГТС Украины до 2024 года, подчеркнул он.

Реакция Киева на соглашение крайне политизирована, считает Симонов. Он также отметил парадоксальную позицию Киева по транзиту российского газа.

"Самый главный парадокс состоит в том, что (Украина) считает, что находится в состоянии войны с Россией, но при этом она постоянно требует, чтобы Россия продолжала транзит газа через ее территорию. Это очень сложно объяснимая конструкция", — сказал Симонов.

"Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.

Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.