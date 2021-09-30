МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после открытия торгов обновили рекордные значения среды, превысив 1070 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Европу предупредили о последствиях рекордного роста цен на газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги четверга на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, а уже через несколько минут обновила исторический максимум, достигнув в 9.16 рекордные 1076 долларов, что на 3% выше расчётной цены среды.

Предыдущий рекорд был достигнут накануне, тогда стоимость ноябрьского фьючерса превышала 1060 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1055 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.