МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе впервые в истории превысили 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. СМИ сообщают, что Европа просит у России больше угля

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги четверга на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, а уже в 9.47 мск достигла 1101 доллара за тысячу кубометров, что на 5,3% выше расчётной цены среды.

Предыдущий рекорд был достигнут накануне, тогда стоимость ноябрьского фьючерса превышала 1060 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1055 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос почти вдвое.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.