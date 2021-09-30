МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Читатели британской газеты Daily Express обсудили, насколько реально для европейских стран столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.

Издание опубликовала статью, в которой говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из Россию в Венгрию в обход страны. Автор публикации подчеркнул, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе. Он также указал на рост беспокойства по поводу зависимости от российского голубого топлива.

Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и посчитали, что Россия намеренно "зажала Евросоюз в тиски". СМИ сообщают, что Европа просит у России больше угля

"Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них — гражданами второго сорта в большой европейской семье", — сказал пользователь JohnJ.

"Как же ловко русским удается вмешиваться в дела Евросоюза", — отметил Grumpy 79.

Тем не менее, многие комментаторы не согласились с обвинениями в адрес Москвы и принялись искать виновных в произошедшем у себя дома.

"Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был 1% от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России", — сказал пользователь Grazi.

"Это чушь. ЕС не сертифицирует "Северный поток-2", поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, Орбан (венгерский премьер Виктор Орбан. — Прим. ред.). Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС", — отметил Mikeuk.

"Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина — плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия", — заявил читатель Hey Ho.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.