МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Производство СПГ в России может достигнуть 140 миллионов тонн в год к 2035 году, заявил президент РФ Владимир Путин. Цены фьючерсов на газ в Европе побили очередной рекорд

"Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута — 140 миллионов тон в год", — сказа он в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном.