Путин рассказал о планах России нарастить добычу СПГ
Путин: к 2035 году производство СПГ в России может достигнуть 140 миллионов тонн в год
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Производство СПГ в России может достигнуть 140 миллионов тонн в год к 2035 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута — 140 миллионов тон в год", — сказа он в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном.
https://1prime.ru/gas/20210930/834832437.html
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