ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Член сената США от Республиканской партии Джим Риш в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам обвинил администрацию США в бездействии в отношении "Северного потока-2", а также заявил, что действия американск их властей в вопросе трубопровода не соответствуют решениям конгресса и принятым законам. Куда развернет "Северный поток-2" после выборов в Германии

В среду комитет верхней палаты американского парламента по иностранным делам провел закрытые слушания по газопроводу "Северный поток-2".

"Администрация пока мало что демонстрирует в вопросе своего подхода к "Северному потоку 2"… Конгресс в двухпартийном порядке принял несколько законов, которые предельно ясны – нельзя допустить функционирование СП2. Администрация продолжает отказываться соблюдать закон", — заявил Риш, слова которого цитируются на сайте комитета сената.

Сенатор также обвинил Россию в провоцировании газового кризиса в Европе, якобы с целью вынудить ЕС одобрить работу газопровода, а также обеспечить "энергетическое доминирование" в Европе. На Украине просят Евросоюз не делать исключений для "Северного потока-2"

Вашингтон, заинтересованный в поставках своего сжиженного природного газа в ЕС, активно противодействовал проекту на этапе строительства, а теперь предлагает обратить внимание на снижение негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, летом США фактически признали неизбежность завершения строительства газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был предложен ряд условий для работы "Северного потока-2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину должен продолжиться и после 2024 года, а Берлин берет на себя обязательство использовать все имеющиеся возможности для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Палата представителей конгресса США ранее приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. В него включены, в частности, предложения новых санкциях против газопровода "Северный поток-2", которые президент США может ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.

В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный обеим сторонам.