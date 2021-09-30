МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Россия на данный момент является единственной страной, которая этой зимой может обеспечить значимый объем поставок газа в Европу, хотя нарастить экспорт газа пытается и Норвегия, считают аналитики Timera Energy, чье мнение приводит газета Wall Street Journal. В Британии предрекают драку в Европе за российский газ

"Хотя Норвегия и пытается нарастить экспорт газа в Европу, Россия является единственным потенциальным источником значимых объемов поставок газа на эту зиму", — полагают аналитики Timera Energy.

В сентябре норвежская нефтегазовая компания Equinor сообщила, что с октября увеличит экспорт газа на европейский рынок, где отмечается его дефицит, за счет роста добычи на двух месторождениях сможет дополнительно поставить 2 миллиарда кубометров за год. В 2020 году Норвегия экспортировала около 112 миллиардов кубометров газа, в основном в другие страны Европы. Норвежский газ покрывает от 20% до 25% потребности ЕС в газе.

При этом аналитики отметили, что способность России экспортировать газ в Европу ограничивается внутренним спросом, падением производственных мощностей "Газпрома" и низкими запасами на европейских хранилищах "Газпрома". Ранее в сентябре Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило, что, по его мнению, Россия могла бы приложить больше усилий для повышения доступности газа в Европе и заполнения хранилищ к зиме.

Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.

В четверг стоимость фьючерсов на газ в Европе достигла нового рекордного значения, превысила 1150 долларов за 1 тысячу кубометров. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.