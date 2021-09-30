МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Газпром" за девять месяцев 2021 года увеличил поставки газа в Грецию на 10,8% — до 2,5 миллиарда кубометров газа, с 1996 года компания экспортировала в страну более 54 миллиардов кубометров газа, сообщает "Газпром".

"Газпром" продолжает обеспечивать надежные поставки газа в Грецию. За девять месяцев 2021 года они выросли на 10,8% – до 2,5 миллиарда кубометров. Газ из России поступает через газопровод "Турецкий поток" и национальную газотранспортную систему Болгарии", — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что за четверть века, с сентября 1996 года, "Газпром" экспортировал в страну более 54 миллиардов кубометров газа. Ежегодный объем поставок вырос более чем в 15 раз.

Основой сотрудничества все эти годы является долгосрочный контракт с греческой корпорацией DEPA, который был заключен в 1988 году и продолжает действовать до сих пор. В прошлом году подписан долгосрочный контракт еще с одной компанией — Mytilineos, добавляет "Газпром".