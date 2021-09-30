МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем доказанных запасов газа в мире по итогам 2020 года снизился на 0,4% — до 206,7 триллиона кубометров, говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК.

Первенство по объемам доказанных запасов газа по итогам 2020 года сохранилось за Россией с показателем в 48,9 триллиона кубометров (на 0,4% меньше, чем в 2019 году). На втором месте остался Иран: доказанные запасы в стране составляют 34 триллиона кубометров (на 0,3% больше показателя 2019 года). Замыкает тройку Катар с объемами в 23,8 триллиона кубометров.

Далее следуют Туркмения, где доказанные запасы за год увеличились на 10,1% — до 15,4 триллиона кубометров, а также США, где показатель снизился на 3,6% — до 13 триллионов кубометров.

Саудовская Аравия расположилась на шестом месте: там объем доказанных запасов газа по сравнению с 2019 годом снизился на 10,5%, до 8,4 триллиона кубометров. Замыкают десятку лидеров ОАЭ, Нигерия, Венесуэла и Алжир.

"Доказанные запасы природного газа в странах ОПЕК на конец 2020 года составляли 73,74 триллиона кубометров, что на 1,4% ниже уровня конца 2019 года", — также говорится в бюллетене.

Отмечается, что мировая добыча природного газа в 2020 году снизилась на 3% — до 3,96 триллиона кубометров.

В тройке лидеров газодобычи остались США (948,4 миллиарда кубометров, снижение на 1,6%), Россия (649,1 миллиарда кубометров, снижение на 6,3%) и Иран (253,8 миллиарда кубометров, как и в 2019 году).