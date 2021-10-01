МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября.

"Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписали новые контракты на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.

"Газпром" увеличил поставки газа в Грецию на 10,8%

Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией, однако, были негативно встречены в Украине, поскольку поставки по новым контрактам будут осуществляться не через ее газотранспортную систему. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев также заявил, что намерен обратиться из-за этого в Еврокомиссию.

В свою очередь, компания "Оператор газотранспортной системы Украины" сообщила, что договоренности о поставках газа из РФ в Венгрию в обход Украины создадут проблемы с импортом и хранением газа в украинских ПХГ.

При этом в Кремле считают, что оснований для "истеричных реакций" Украины по поводу соглашения России и Венгрии нет. Там также напомнили, что глава российского государства Владимир Путин говорил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года, когда истечет действующее транзитное соглашение с украинской стороной, при наличии экономически целесообразных условий.