МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Киев придумал, как бороться с прямыми поставками "Газпрома" в Европу в обход Украины, поделился внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live. Он считает, что создание запасов газа решило эту проблему.
Советник Зеленского добавил при этом, что нет гарантий от "Газпрома", что компания не пойдет на поставки газа для европейских стран в обход Украины. По его словам, "существует только политическая игра".
Арестович убежден, что власти страны нашли выход до весны.
"У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран", — считает Арестович.
Напомним, что 1 октября вступил в силу договор России и Венгрии о поставках 4,5 миллиарда кубометров через Сербию и Австрию в обход Украины.