МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Киев придумал, как бороться с прямыми поставками "Газпрома" в Европу в обход Украины, поделился внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live. Он считает, что создание запасов газа решило эту проблему.

"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию в обход Украины

Арестович убежден, что власти страны нашли выход до весны.

"У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран", — считает Арестович.

Напомним, что 1 октября вступил в силу договор России и Венгрии о поставках 4,5 миллиарда кубометров через Сербию и Австрию в обход Украины.